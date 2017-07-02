Fenerbahçe hazırlıklarını sürdürdü

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmaları ile başladı.

Yarı sahada gruplara ayrılan futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı. Yarı sahada pres ve kanat çalışması ile devam eden idmanda futbolcular, teknik direktör Kocaman'ın istediklerini yapmaya çalıştı.

VAN PERSİE VE FERNANDAO AYRI ÇALIŞTI

Takım ile çalışmayan Hollandalı golcü Robin van Persie ve Brezilyalı Jose Fernandao'nun salonda özel program doğrultusunda çalışma yaptığı bildirildi. Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam yapacağı antrenmanla devam edecek.

Öte yandan, antrenmanı izlemeye gelen çok sayıda taraftar, takıma tezahüratta bulundu. İdman sonunda futbolcular ve Aykut Kocaman, taraftarların yanına giderek onlarla sohbet etti ve forma imzaladı.