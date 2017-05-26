Fenerbahçe hibrit çime geçiyor

Fenerbahçe, bu sezon seyircisi önünde son kez sahaya çıkacak. Sarı-lacivertliler, Spor Toto Süper Lig'in 33.haftasında oynanacak Trabzonspor maçının ardından Ülker Stadyumu'nda yenileme çalışmalarına başlayacak.

YENİ SEZONA HİBRİT ÇİM

Yönetim yeni sezonda zeminin iyileştirilmesi için bir an evvel çalışmaların başlaması talimatını verdi. Yeni zeminin hibrit çime sahip olması planlandı. Fenerbahçe bu sezon Kadıköy'de son 17 yılın en kötü iç saha performansını gösterdi. Sarı-lacivertliler seyircisi önünde 19 puan kaybetti.

Bu maçlarda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan Fenerbahçe 29 puan toplayabildi. Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Adanaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.