Fenerbahçe ile Beşiktaş Borges'in peşinde

İspanyollar’ın ünlü gazetesi Marca’ya göre Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe La Liga ekiplerinden Deportivo’da top koşturan Celso Borges’in peşinde.

BEŞİKTAŞ DA FENEBAHÇE DE İSTİYOR

Haberde Deportivo’da bu sezon dikkat çeken bir performans gösteren Kosta Rikali orta saha oyuncusunun, Beşiktaş tarafından devre arasında da Ryan Babel ile birlikte istendiği, ancak transferin gerçekleşmediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin de, oyuncunun şartlarını sorduğu ve transfer için beklemede olan kulüplerden olduğu ifade edildi. Borges, bu sezon La Liga'da 34 maça çıktı.

İstikrarlı görüntüsüyle dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcu, rakip fileleri de 6 kez havalandırdı. Borges'in Deportivo kulübüyle olan sözleşmesi 2018 - 2019 sezonunun sonunda sona erecek.