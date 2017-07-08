Fenerbahçe ilk hazırlık maçında kaybetti

Sarı-lacivertli ekibin başında 4 yıl aradan sonra hazırlık maçı ile sahaya çıkan teknik direktör Aykut Kocaman, bu maçın ilk 11'inde, ''Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Josef de Souza, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Ozan Tufan, Mehmet Ekici, Mathieu Valbuena, Aatıf Chahechouhe, Robin van Persie'ye forma verdi.

TOPAL STOPERDE

Yeni transferlerden Nabil Dirar ile milli takımlarından dönen Skrtel ile Kjaer teknik direktör Aykut Kocaman tarafından hazırlık maçında sahaya sürülmedi. Fenerbahçe ilk hazırlık maçında stoper olarak Mehmet Topal ve Neustader'i kullandı.

Bekler ise sağda Şener, solda Hasan Ali Kaldırım'dan oluştu. Josef ve Ozan orta alanda görev yaparken sağ kanatta Aatıf sol kanatta Valbuena yer aldı. Mehmet Ekici forvet arkasında oynarken en önde Robin van Persie sahaya çıktı.

6 NUMARA İSMAİL'İN

Öte yandan geçtiğimiz sezon 6 numaralı formayı giyen Josef de Souza bu sezon sırtında 89 numara ile mücadele edecek. 6 numara ise İsmail Köybaşı'nın oldu.

Romanya ekibi Juventus Bucureşti ise mücadeleye ''R. Stoian, Dean Beta, Ovidiv Morariv, Alex Benga, Florin Stefan, Madalin Mihaescu, Andrei Lungu, George Baintari, Liviv Bajenaru, Ciprian Petre, Simon Nazaraçhe'' 11'i ile çıktı.

Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalarken yardımcılıklarını Yusuf Erdoğan ile Salih Mazlum üstlendi. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Alper Çetin oldu.

Fenerbahçe mücadelenin ilk yarısını 3-0 yenik kapattı. Juventus Bucureşti'nin gollerini 5'inci dakikada Andrei Lungu, 17'nci dakikada Liviv Bajenaru, 43'üncü dakikada Ciprian Petre kaydetti.

İkinci yarıya başlarken Aykut Kocaman 4 değişiklik birden yaptı. Van Persie'nin yerine Ahmethan Köse, Valbuena'nın yerine Stoch, Aatıf'ın yerine Alper Potuk ve Hasan Ali'nin yerine ise İsmail Köybaşı oyuna dahil oldu.

EKİCİ DUBLE YAPTI, SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Mehmet Ekici sarı-lacivertli forma ile çıktığı ilk maçında gol atma başarısı gösterdi. Ekici 54'üncü dakikada skoru 3-1'e getiren golü ve 66'ncı dakikada farkı 1'e indiren golü kaydetti. Ekici, daha sonra yaşadığı sakatlık yüzünden mücadelenin 68'inci dakikasında yerini Samet Karakoç'a bıraktı.

FENERBAHÇE SARI FORMASI İLE SAHADA

Fenerbahçe yeni tanıttığı sarı renkli formasını Romanya ekibi ile karşılaştığı maçta giydi. Fenerbahçe'nin kuruluş renklerine ithafen yapılan ve beyaz polo yakası bulunan forma ilk hazırlık maçında tercih edildi.

AZİZ YILDIRIM VE AYKUT KOCAMAN PANKARTLARI

Fenerbahçeli taraftarlar 5 bin 500 kişilik Düzce 18 Temmuz Stadı'nı tamamen doldurdu. Sarı-lacivertli taraftarlar yaptıkları tezahüratlarla takımlarına hazırlık maçında destek olurken, tribünleri de Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman için hazırladıkları pankartlar ile süsledi. Taraftarlar, Aziz Yıldırım için; 'Düzce seninle gurur duyuyor büyük başkan', Aykut Kocaman için ise 'Kocaman umutlarımızın sahibisin' yazılı pankart astı. Sarı-lacivertli taraftarlar ayrıca 'Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek' yazılı pankart asarak bu sene şampiyonluk beklediklerini ifade ettiler.

AYKUT KOCAMAN'A PLAKET

Düzce Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Selahattin Kudu, hazırlık karşılaşması öncesinde Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'a plaket takdim etti.

MAÇIN GELİRİ DÜZCESPOR'A

Fenerbahçe ile Juventus Bucuresti arasında oynanan maçın geliri Spor Toto 3'üncü Lig'de bulunan Düzcespor'a aktarılacak.

FENERBAHÇE İLK KAMPINI TAMAMLADI

Sarı-lacivertliler, 1 Temmuz'da başlayan yeni sezon hazırlık kampının ilk etabını Juventus Bucureşti maçı ile tamamladı. İkinci etap kamp çalışmaları için 11 Temmuz'da İsviçre'ye gidecek olan sarı-lacivertli ekip, Sporting Lizbon, Marsilya, Athletic Bilbao ve Monaco ile de hazırlık maçları yapacak.









