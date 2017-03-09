Fenerbahçe İspanyol ekibine mağlup oldu

Karşılaşmaya Bennett'in üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketle başlayan Fenerbahçe, Bogdanovic'in etkili oyunuyla 6. dakikadaki ilk molaya 7-4 önde girdi.

DEVREYE ÖNDE GİRDİLER

Mola dönüşünde Blazic ile üst üste isabetler yakalayan konuk ekip, 9. dakikada Budinger'in dış atışıyla öne geçti: 13-14. Fenerbahçe'de Udoh'un yokluğunda, faul sıkıntısına giren Vesely'nin de oyundan çıkmasıyla üstünlük yakalayan misafir takım, ilk çeyreği 19-18 üstün tamamladı.

Müsabakanın ikinci periyodu karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe Datome'nin 13. dakikada kaydettiği üç sayılık isabetle öne geçti. Savunma sertliğini arttıran ve Larkin ile art arda isabetler kaydeden konuk ekip, 19. dakikada 39-35 üstünlük sağladı. Ön alanda baskılı savunmasını sürdüren İspanya temsilcisi, Luz ve Hanga'nın skora katkısıyla soyunma odasına 43-35 önde gitti.

İSPANYOL EKBİ MAÇTAN GALİP AYRILDI

Maçın ikinci yarısına misafir takım, Diop'un boyalı alandan bulduğu sayılarla farkı çift haneye (35-45) çıkararak girdi. Rakibinin faul hakkını erken doldurmasıyla üst üste çizgiye gelerek sayılar bulan sarı-lacivertliler, Kalinic'in 26. dakikada hızlı hücumdan ürettiği skorlarla farkı 6 sayıya indirdi: 43-49.

Savunma sertliğini arttıran ve taraftarının da desteğiyle oyunun kontrolünü sağlayan Fenerbahçe, Bogdanovic önderliğinde basketler buldu ve 28. dakikada farkı 2'ye çekti: 50-52. Kalan bölümde Shengelia'nın bulduğu isabetlerle Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermeyen Baskonia, son periyoda 61-55 üstün girdi. Çekişmeli geçen son çeyreğe iyi başlayan konuk ekip, Luz ve Voigtmann'ın basketleriyle etkili oldu.

Baskonia, Tillie'nin 35. dakikadaki dış atışıyla farkı yeniden çift haneye (60-70) yükseltti. Kalinic ve Bogdanovic'in üst üste attıkları dış şutlarla son 3 dakika kala farkı yeniden 4 sayıya (66-70) çeken sarı-lacivertliler karşısında, Larkin ve Beaubois ile sayılar bulan konuk ekip, farkın kapanmasına müsaade etmedi ve sahadan 79-74 galip ayrıldı.