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Fenerbahçe İtalya'dan avantajlı dönmek istiyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Trentino Diatec'e konuk olacak

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Fenerbahçe İtalya'dan avantajlı dönmek istiyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Diatec ile deplasmanda karşılaşacak.

RÖVANŞ 1 NİSAN'DA OYNANACAK

Organizasyonda finale çıkabilmesi için önünde tek engel kalan sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.

Trento kentindeki Palatrento salonunda yapılacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.

Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 1 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.

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