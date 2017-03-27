Fenerbahçe İtalya'dan avantajlı dönmek istiyor

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın İtalyan ekibi Trentino Diatec ile deplasmanda karşılaşacak.
RÖVANŞ 1 NİSAN'DA OYNANACAK
Organizasyonda finale çıkabilmesi için önünde tek engel kalan sarı-lacivertli ekip, rakibi karşısında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmeye çalışacak.
Trento kentindeki Palatrento salonunda yapılacak müsabaka, TSİ 21.30'da başlayacak.
Eşleşmede finale çıkacak ekibin belli olacağı rövanş müsabakası, 1 Nisan Cumartesi günü İstanbul'da oynanacak.