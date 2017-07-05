Fenerbahçe Kameni ile sözleşme imzaladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, daha önce kendisi ve kulübü Malaga ile prensip anlaşmasına varılan ve İstanbul'a gelen profesyonel futbolcu Idriss Carlos Kameni ile yapılan görüşmeler sonucu transferi konusunda her konuda anlaşarak resmi sözleşme imzalamıştır." denildi.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Carlos Kameni ile 3 yıllık sözleşme imzalandığının kaydedildiği açıklamada, "Kamerunlu kaleci Kameni ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza çubuklu ile başarı ve şampiyonluklar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.