Fenerbahçe Kasımpaşa ile berabere kaldı

Avrupa'da deplasmanda Krasnodar'a 1-0 yenilen Fenerbahçe, kötü gidişine ligde de devam etti.

İLK YARIDA GOL OLMADI

İlk yarıda iki takım da ceza sahasında hiçbir varlık gösteremedi. Sadece uzaktan şutlarla gol arayan Fenerbahçe ve Kasımapaşa tehlikeli atak geliştiremeden devre arasına girdiler. Bu devrede Fenerbahçe 7, Kasımpaşa ise 2 kez kaleyi yokladı.

BASKI SONUÇ VERMEDİ

İkinic yarıda özellikle Fenerbahçe'nin gol için baskısını artırması maçın biraz daha hareketlenmesini sağladı. Önce Castro, Skrtel ile Volkan arasındaki anlaşmazlıktan faydalanamadı.

Ardından Ozan'ın seri çalımlarının sonucu gelmedi. Fenerbahçe ardından Salih ve Fernandao ile gole yaklaştı.

Sarı lacivertliler, aradığı golü bulamadı ve evinde Kasımpaşa ile 0-0 berabere kalarak son 3 haftadaki 7. puan kaybını yaptı.