Fenerbahçe Kayaserispor'a mağlup oldu

Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşılaştı.

İLK YARI BERABERE BİTTİ

Mücadeleye iyi başlayan kayserispor, ilk 30 dakikada Fenerbarbahçe'ye pozisyon imkanı vermedi ve Varela'nın kişisel becerileriyle önemli fırsatlar yakaladı. 33. dakikada da golü buldu. Deniz'in ceza sahasından attığı şut Skrtel'den sekip Volkan'ı yanılttı, başarılı kalecinin çelebildiği toğu önünde bulan Umut Bulut takımını öne geçiren isim oldu.Tam 280 gün sonra bir lig golü atan Umut, Fenerbahçe'ye karşı kariyerinin 9. golünü attı.

Golden sonra Fenerbahçe'nin cevabı gecikmedi. 41. dakikada Kayseri defasınını seri hataları sonucu Salih'ten seken topta Mehmet Topal nefis vurdu ve skora dengeyi getirdi.

KAYSERİ FARKA GİTTİ

İkinci yarıda Fenerbahçe Fernandao ile çok çnemli bir fırsatı kullanamadı. Özellikle Hasan Ali ve Şener'in çıkışlarıyla gol aradı. Ancak golü bulan Kayserispor oldu. 70. dakikada maçın yıldızlarından Varela'nın nefis pasında yeni transferlerden Güray ağlara gönderdi ve takımını bir kez daha öne geçirdi.

Kayserispor son dakikalarda bir gol daha bularak farkı ikiye çıkardı. Güray'ın içeri çevirdiği topu oyuna yein giren Welliton ağlara gönderdi ve skor 3-1 oldu. Uzatmada Güray ile nefis bir gol daha bulan Kayserispor, maçı 4-1 kazandı ve 16 puana yükseldi. Fenerbahçe ise 35 puanda kaldı.