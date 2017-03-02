Fenerbahçe Kayseri'de farklı kazandı

UEFA Avrupa Ligi'nde Krasnodar'a elenen, ligde Beşiktaş'ın 12 puan gerisinde kalan Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor'a konuk oldu.

İLK YARIDA TARTIŞMALI GOL

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanan Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçının ilk bölümleri iki takımın da dengeli oynamayı tercih ettiği bir futbol anlayışı içinde geçti. Genel itibari ile kontrollü geçen 45 dakikalık bölümün son dakikaları ise tempo arttı.

Fenerbahçe önce Ozan Tufan'ın kafa vuruşuyla gole yaklaştı ancak kaleci Muammer gole izin vermedi. Bu pozisyondan kısa bir süre sonra sarı-lacivertliler Fernandao ile 45. dakikada golü buldu.

Lens kendisine yapılan faulü hızlı kullandı, içeride boş pozisyonda bulunan Fernando düzgün bir vuruşla Fenerbahçe'yi Kayseri deplasmanında 1-0 öne geçirdi.

Kayserisporlu futbolcular golden sonra uzun süre Lens'in serbest vuruş kullandığı sırada topun durmadığı yönünde itiraz ettiler ancak karar değişmedi. Fenerbahçe devreye 1-0 önde girdi.

KAYSERİ İKİNCİ DEVREYE İSTEKLİ BAŞLADI

İlk yarının son dakikasında yediği golle yenik duruma düşen Kayserispor ikinci devreye istekli başladı. Umut ve Deniz'in oyuna dahil olmasıyla tehlikeli ataklar geliştirdi. Oyunun kontrolünü de eline alan sarı-kırmızılı ekip aradığı golü bulamazken, kontradan yediği golle yıkıldı.

FERNANDAO YENİDEN SAHNEDE

Karşılaşmada Kayserispor'un oyun anlamındaki üstünlüğü devam ederken, Fenerbahçe kontra ataklarla ikinci golü aradı. Bu pozisyonlardan birinde ani gelişen Fenerbahçe atağında topu kapan Fernandao, Mehmet Topal'ın final pasında topu ağlara göndererek farkı 2'ye çıkardı.

FERNANDAO YILDIZLAŞTI

Fenerbahçe'ye geldiği günden beri Van Persie'nin gölgesinde kalan ancak bulduğu şansları iyi değerlendiren Fernando yine görevini yaptı. Brezilyalı golcü 74 dakika sahada kaldı, mücadeleci oyununu 2 golle süsleyerek yarı finalin kapısını aralayan adam oldu. Fernandao son çeyrek dilimlik bölümde yerini Sow'a bıraktı.

FENERBAHÇE İŞİ KAYSERİ'DE BİTİRDİ

2-0'dan sonra oyundan düşen Kayserispor Erkan Kaş'ın kendi kalesine attığı golle adeta havlu attı. 77. dakika gelişen Fenerbahçe atağından içeriye çıkarılan topu Erkan Kaş ters vuruşla kendi ağlarına gönderdi.

Karşılaşmanın son bölümünde başka gol olmadı ve Fenerbahçe, Kayserispor'u 3-0 yenerek İstanbul'daki ikinci maç öncesi büyük avantaj yakaladı.

LİGİN RÖVANŞINI ALDILAR

Fenerbahçe, Sergen Yalçın yönetimindeki Kayserispor'a ligde 4-1 yenilmişti. Türkiye Kupası'nda deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler hem yarı final biletini cebine koydu, hem de bir nevi ligin rövanşını almış oldu.