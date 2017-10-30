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Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe, Süper Lig'in 10. haftasının kapanış maçında sahasında Kayserispor'u konuk edecek.

Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
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Fenerbahçe-Kayserispor - CANLI SKOR

Süper Lig'de 10. hafta heyecanı Fenerbahçe-Kayserispor maçıyla tamamlanacak.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puansız kapattığı haftayı iyi değerlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kayserispor'u Kadıköy'de yenerek puan farkını 5 indirmek ve zirve yarışına tutunmak istiyor.

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

F.AHÇE'NİN İLK 11'İ

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Giuliano, Janssen

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