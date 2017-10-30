Fenerbahçe-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye daha da yaklaşmak isteyen Fenerbahçe'in rakibi Kayserispor.

Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe



Kameni

Isla

Skrtel

Neto

Hasan

Josef

Ozan

Dirar

Giuliano

Valbuena

Soldado



Kayserispor



Lung

Lopes

Kana-Biyik

Kucher

Atila

Badji

Şamil

Geoffrey

Deniz

Güray

Umut



Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arayacak.



Sahasındaki son iki maçı kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı bulunuyor.



Kayserispor ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri temsilcisi geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.