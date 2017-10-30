Fenerbahçe-Kayserispor maçı muhtemel 11'leri

Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada zirveye daha da yaklaşmak isteyen Fenerbahçe'in rakibi Kayserispor.
Ülker Stadı'nda bu akşam saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe
Kameni
Isla
Skrtel
Neto
Hasan
Josef
Ozan
Dirar
Giuliano
Valbuena
Soldado
Kayserispor
Lung
Lopes
Kana-Biyik
Kucher
Atila
Badji
Şamil
Geoffrey
Deniz
Güray
Umut
Ligde geçen hafta Galatasaray'la derbide golsüz berabere kalan Fenerbahçe, zirve takibini sürdürmek için taraftarı önünde galibiyet arayacak.
Sahasındaki son iki maçı kazanan Fenerbahçe, Kadıköy'deki çıkışını sürdürmek istiyor. Ligde geride kalan 9 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-lacivertlilerin 15 puanı bulunuyor.
Kayserispor ise teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yaptı. Kayseri temsilcisi geride kalan 9 haftada 17 puan topladı.