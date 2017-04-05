Fenerbahçe - Kayserispor maçı hangi kanalda

Kayseri'deki ilk maçı 3-0 kazanan Fenerbahçe, yarı final için büyük avantaja sahip. Ligde şampiyonluk yarışının gerisinde kalan sarı-lacivertli takım, Kayserispor'u eleyerek yoluna devam etmek istiyor.
TAKIMLAR NASIL TUR ATLAR?
Fenerbahçe, Kayseri temsilcisi karşısında alacağı 2 farklı mağlubiyetlerde bile yarı finale yükselecek. Karşılaşma Kayserispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona ererse maç uzatmaya gidecek. Uzatmalarda da skor bozulmazsa yarı finalisti seri penaltı atışları belirleyecek.
Kayserispor'un tur atlaması için ise en az 4 gol ihtiyacı var. Sarı-kırmızılı takım, 4 ve üzeri gol atıp 3 fark yakalarsa yarı finale yükselen takım olacak.
HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Kayserispor arasındaki çeyrek final maçı Ülker Stadı'nda saat 20.30'da oynanacak ve ATV'den naklen yayınlanacak. Zorlu mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Sow
Kayserispor: Muammer, Levent, Hakan Aslantaş, Mabiala, Douglao, Rotman, Deniz Türüç, Lawal, Güray, Umut, Varela