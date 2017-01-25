Fenerbahçe Kazan'da kazandı

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 19. hafta maçında konuk olduğu Rusya'nın UNICS Kazan takımını 86-81 mağlup etti. Bu sonuçla Fenerbahçe, organizasyondaki 12. galibiyetini elde ederken, UNİCS Kazan da 12. mağlubiyetini yaşadı.

FENER MAÇ BOYUNCA ÜSTÜN GÖTÜRDÜ

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe, Vesely ve Datome ile bulduğu basketlerle ilk 5 dakikayı 11-8 üstün geçti. Sarı-lacivertliler, kenardan maça dahil olan Sloukas ve Nunnally'nin isabetli atışlarıyla ilk periyodu 22-15 önde tamamladı. Fenerbahçe, ikinci çeyreğe de hızlı başladı. Sarı-lacivertliler, Sloukas'ın serbest atış çizgisinden kaydettiği basketlerle 12. dakikada farkı çift haneli sayılara (17-28) çıkardı. Bu bölümden sonra 17-4'lük seri yakalayan UNICS Kazan, 18. dakikada Langford'ın faul çizgisinden attığı sayılarla 34-32 öne geçti. Son 2 dakikada toparlanan Fenerbahçe, Datome'nin son saniyedeki isabetli atışıyla soyunma odasına 39-34 önde gitti. Mücadelenin ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başladı. Fenerbahçe, Bogdanovic'in üç sayı çizgisi gerisinden bulduğu isabetle 25. dakikada farkı tekrar çift haneli sayılara (42-54) çıkarmayı başardı. Hücumda iyi bir performans ortaya koyan sarı-lacivertliler, final periyoduna 68-60 önde girdi. Son çeyreğe iyi başlayan ev sahibi ekip, Johnson ve Parakhouski ile üst üste bulduğu basketlerle 32. dakikada farkı 2 sayıya (66-68) indirdi. Ancak daha sonra toparlanan ve Antic ile art arda 3 sayılık basketler bulan Fenerbahçe, 33. dakikada farkı tekrar çift haneli sayılara (66-76) taşıdı. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçın kalan bölümünde UNICS Kazan, Johnson ve Clark ile oyuna ortak olmaya çalışsa da Fenerbahçe, Datome, Bogdanovic ve Ahmet Düverioğlu ile bulduğu basketlerle buna izin vermedi ve karşılaşmadan 86-81 galip ayrıldı.

DATOME'DEN 18 SAYI

Fenerbahçe'de Luigi Datome 18, Bogdan Bogdanovic 16 ve Jan Vesely 15 sayı üreterek galibiyette önemli rol oynadı. Karşılaşmanın en skorer ismi UNICS Kazan adına 21 sayı kaydeden Artsiom Parakhouski oldu.

BENNETT İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Anthony Bennett, sarı-lacivertli formayla ilk resmi maçına çıktı. Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Brooklyn Nets'ten kadroya dahil edilen Kanadalı pota altı oyuncusu, 8 dakikaya yakın süre bulduğu karşılaşmada skor üretemezken birer asist ve top çalmayla oynadı.