Fenerbahçe Kjaer'i satıyor

Sattığı oyuncu kadar transfer yapabilecek olan Fenerbahçe'nin Kjaer'i elinden çıkartıp yaklaşık 20 milyon Euro'luk bir kaynak yaratmayı planladığı belirlendi. Inter, Milan ve Arsenal'in Danimarkalı yıldıza teklif yaptığı ortaya çıktı.

20 MİLYON EURO FİYAT BELİRLENDİ

Inter ve Milan'ın yıldız futbolcu için 10 milyon Euro, Arsenal'in de 12 milyon Euro bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu ifade edildi. Ancak Fenerbahçe Yönetimi üç kulüpten de Kjaer için 20 milyon Euro istedi.

KJAER'DEN AYRILIK KARARI

Fenerbahçe'de son yaşanan gelişmelerden huzursuz olan Kjaer'in menajerine "Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir takımda oynamak istiyorum" dediği belirlendi.

Fenerbahçe Yönetimi'nin de Kjaer'in bu isteğine olumlu yaklaştığı ve gelecek sezonun transferleri için kaynak yaratmak istediği ifade edildi.

Elinde Skrtel, Neustadter gibi oyuncular olan Fenerbahçe Yönetimi'nin bonservisi elinde olan bir stoper daha transfer edip 20 milyon Euro'luk transfer bütçesini orta saha ve forvete harcayacağı belirlendi.