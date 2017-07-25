Fenerbahçe Kjaer'in yerine gelecek ismi buldu

İspanyol ekibi Sevilla, Fenerbahçe'nin Danimarkalı savunma oyuncusu Simon Kjaer'i transfer etmek için girişimlere başladı.

İYİ BİR BONSERVİS PARASINA VERİLECEK

Sarı-lacivertli kulübe geldiği günden itibaren ortaya koyduğu performansla savunmanın bel kemiği olan Simon Kjaer, sarı-lacivertli taraftarın sevgilisi olmuştu.

SEVİLLA'DAN İSTİYORUZ AÇIKLAMASI

Sergilediği oyunla Avrupa takımlarının radarına giren Kjaer'i İspanyol ekibi Sevilla kadrosuna katmak istediğini resmen açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Sevilla Sportif Direktörü Oscar Arias, "Simon Kjaer için bir anlaşma sağlama üzerine çalışıyoruz. Ondan önce de istediğimiz oyuncular var ve başka bir anlaşma da olabilir. Ancak daha fazla bunu konuşmak istemiyorum, çünkü görüşmelere zarar verebilir. Çok konuşmak, istediğimiz oyuncularda bizi zor duruma düşürebilir" dedi.

Fenerbahçe yönetimi deneyimli stoperi yüksek bonservis bedeliyle satmak istiyor.

ALTERNATİFİ BADSTUBER

Sarı-lacivertliler Kjaer'in gönderilmesi durumunda B planını hazırladı. Gündeme alınan ilk isim bonservisi elinde bulunan Badstuber oldu.

Fenerbahçe yönetimi yıllardır Bayer Münih'te forma giyen son olarak da Schalke 04'te top koşturan tecrübeli isimle ilgileniyor.

Oyuncunun tercihindeki en önemli neden bonservis bedeli ödenmeden alınacak olması. Ancak Badstuber'in sık sık sakatlık yaşaması kafaları karıştıryor.

Sarı-lacivertli kulüp yakın zamanda tecrübeli isimle görüşmelere başlayıp sağlık kontrolünden geçirdikten sonra kesin kararını açıklamayı planlıyor.