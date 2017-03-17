Fenerbahçe-Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

Ligde oynadığı son iki maçını kazanıp moral bulan Fenerbahçe, 6 maçta tek galibiyet alabilen Konyaspor'u konuk ediyor.

Üst üste aldığı galibiyetlerle zirve yarışına tutunan sarı-lacivertlilerde Konyaspor karşısında tek hedef 3 puan. Osmanlıspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek çıkışa geçen Dick Advocaat'ın öğrencileri, kendi seyircisi önünde galibiyete uzanıp şampiyonluk iddiasını sürdürme amacında.

SAKATLARIN SON DURUMU

Fenerbahçe'de tecrübeli kaleci Volkan Demirel sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in de sakatlığı devam ediyor ve durumu maç saatinde belli olacak. Babasının cenazesi için Hollanda'ya giden Jeremain Lens ise Konyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

Son 6 maçından tek galibiyet çıkarabilen Konyaspor ise zorlu bir süreçten geçiyor. Takımın formsuz olmasının yanı sıra, teknik direktör Aykut Kocaman ile yönetim arasında esen soğuk rüzgarlar da sahaya olumsuz yansıyor. Yeşil-beyazlılar, kötü gidişatı durdurmak için Kadıköy'e mutlak puan parolasıyla geliyor.

ALİ ÇAMDALI YOK

Kocaman, sarı kart cezalısı Ali Çamdalı'dan Fenerbahçe deplasmanında yararlanamayacak. Sol bek Barry Douglas'ın sakatlı sürüyor ve durumu maç saatinde belli olacak.

17 Mart Cuma akşamı saat 20:00'de başlayacak karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Skrtel, Neustadter, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Volkan, Alper, Aatif, Fernandao

Konyaspor: Serkan, Skubic, Ali Turan, Vukovic, Mehmet, Volkan, Jonsson, Ömer Ali, Meha, Hadziahmetovic, Bajic