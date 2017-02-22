Fenerbahçe-Krasnodar maçının ilk 11'leri belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.

Fenerbahçe, turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Fenerbahçe, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Fenerbahçe, Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 1-0 kaybetti.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Skrtel, Kjaer, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Alper, Lens, Sow, van Persie

Krasnodar: Kritsyuk, Naldo, Granqvist, Gazinski, Podberezkin, Ramirez, Wanderson, Claesson, Kaleshin, Kabore, Smolov