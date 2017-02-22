Fenerbahçe-Krasnodar maçı hangi kanalda

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında sahasında Rusya'nın Krasnodar takımını ağırlayacak.

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Ülker Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Tivibu Spor 2 yayınlayacak.

Fenerbahçe, turu geçmek için en az iki farklı galibiyete ihtiyaç duyuyor. Sarı-lacivertli ekip, mücadeleyi 1-0 kazanması durumunda müsabaka uzatmalara gidecek. Fenerbahçe, beraberlik veya iki takımın da gol bulduğu tek farklı galibiyette UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda mücadele eden sarı-lacivertli ekip, Rus temsilcisi Krasnodar ile deplasmanda yaptığı ilk maçı 1-0 kaybetti.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Volkan, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet, Josef, Alper, Lens, Sow, Van Persie

Krasnodar: Kristyuk, Ramirez, Martynovich, Naldo, Kaleshin, Gazinsky, Kabore, Podberezkin, Claesson, Wanderson, Smolov