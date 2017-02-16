Fenerbahçe Krasnodar'a mağlup oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki takımlarımızdan Fenerbahçe son 32 turu ilk maçında Rusya'da Krasnodar'a 1-0 kaybetti, turu Kadıköy'e bıratı.

GOL ÇOK ERKEN GELDİ

Rusya'da maça temsilcimiz Fenerbahçe istediğimiz gibi başlayamadı. Hakemin ilk düdüğüyle maçın kontrolünü eline alan Krasnodar ilk atağında Claesson ile golü buldu. Sağ kanattan Walderson'un yaptığı ortada ceza sahasında Claesson düzgün bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

FENERBAHÇE İLK YARIDA TUTUK KALDI

Rusya deplasmanında yediği erken golle şok olan Fenerbahçe maçın ilk yarısında etkili olamadı. İlk 45 dakikada rakibine üstünlük kuramayan sarı-lacivertliler kalesinde tehlikeli pozisyonlar yaşadı. Krasnodar'ın ağır bastığı karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İLK ŞUT 67'DE GELDİ

Karşılaşmanın ikinci yarısında biraz daha hareketlenen Fenerbahçe oyundaki dengeyi kurdu fakat tehlikeli olamadı. Sarı-lacivertlilerin karşılaşmadaki ilk şutu 67. dakikada Sow'dan geldi ancak top kalecide kaldı.

SOW-EMENİKE ÇIKTI OZAN-FERNANDAO GİRDİ

Maçın son 20 dakikasına girilirken Hollandalı teknik adam Dick Advocaat iki oyuncu değişikliği birden yaptı. Sow-Emenike çıkarken yerlerine Ozan ve Fernandao girdi. Bu değişikliklerin ardından Alper Potuk sağ kanada, Lens sol kanada geçerken Fernandao da en uç noktada gol aradı.

KALAN DAKİKALAR GOL GETİRMEDİ

Temsilcimiz Fenerbahçe maçın son bölümünde rakibine oyun anlamında üstünlük sağlasa da beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

TUR İÇİN 2 FARK LAZIM

Fenerbahçe ile Krasnodar'ı karşı karşıya getirecek rövanş maçı 22 Şubat 2017 Çarşamba günü Fenerbahçe'nin sahasında oynanacak.

Rusya'da Krasnodar'a tek golle mağlup olan temsilcimizin Kadıköy'de alacağı 2 farklı galibiyetler turu getirecek. 1-0'lık Fenerbahçe'nin galibiyeti ise maçı uzatmalara götürecek.