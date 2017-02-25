Fenerbahçe Krasnodar'dan Smolov'u alıyor

Avrupa kupalarında karşılaştığı rakiplerden transfer yapmayı alışkanlık haline getiren Fenerbahçe yönetimi, son olarak Zorya'dan Karavaev'i kadrosuna katmıştı.

Sarı-lacivertli yönetim bu kez ise Krasnodar maçlarında göz dolduran Smolov'u transfer etmek için girişimlere başladı.

CARDOZO'YU İSTEMİŞLERDİ

Fenerbahçe daha önce de Avrupa'da karşılaştığı takımlardan bazı oyunlarla ilgilenmiş bazılarını da kadrosuna katmıştı. Bunlardan akla gelen ilk isimler Stoch ve Cardozo...

UEFA Avrupa Ligi yarı final mücadelesinde Benfica ile eşleşen sarı-lacivertliler, rakibinin gözde isimlerinden Cardozo'yu transfer etmek için büyük uğraş vermiş ancak oyuncu ile anlaşamamıştı.

STOCH TWENTE'DEN ALINDI

Bir diğer isim ise Miroslav Stoch.. Slovak oyuncuyu Twente ile oynadıkları karşılaşma sonrası mercek altına alan Fenerbahçe, kısa süren görüşmeler sonucunda Stoch'u kadrosuna katmıştı.

SIRA SMOLOV'DA

Rus basında yer alan habere göre, 27 yaşındaki golcünün menajeri German Tkachenko'nın, İstanbul'daki maçın ardından Advocaat ve Fenerbahçeli bir yöneticiyle buluştu.

Haberde, Advocaat'ın Tkachenko'ya Smolov için Fenerbahçe'de düşündüğü planları anlattığı, Fenerbahçeli yöneticinin ise rakamlar konusunda Rus menajeri bilgilendirdiği ve transferin gerçekleşeceği bildirildi.