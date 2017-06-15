Fenerbahçe Leicester'dan 2 ismin peşinde

Mehmet Ekici ve Valbuena'yı kadrosuna katan Fenerbahçe, rotayı forvet transferine çevirdi. Hedefte ise Vardy ve Ahmed Musa var.

EMENİKE-SOW YERİNE VARDY-MUSA

İngiliz The Sun'ın iddiasına göre sarı-lacivertli ekip Emenike ile kiralık sözleşmesi biten Sow'un yerine Vardy ve Ahmed Musa'yı alacak.

Haberin detaylarında Leicester City'nin şampiyonluğunda başrol oynayan Vardy'nin öncelikli hedef olduğu, bunun yanında Musa'nın da transfer edileceği aktarıldı.

Öte yandan Van Persie'nin takımdan ayrılması durumunda Vardy'nin Hollandalı yıldızın varisi olacağının altı çizildi.