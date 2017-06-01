Fenerbahçe Lens'in alternatifini Ada'da buldu

Fenenrbahçe yönetimi takımdan ayrılacak olan Lens'in yerine rotayı sezonu Milan'da geçiren ve bonservisi Everton'da olan Gerard Deulofeu'ya çevirdi.

23 yaşındaki futbolcu için yeni sezonda takımın başına getirilmesi planlanan Aykut Kocaman'dan onay alındığı ortaya çıktı. Kocaman'ın yöneticilerle yaptığı görüşmede, "Deulofeu tam aradığımız oyuncu. Her iki kanatta da oynayabiliyor. Üstelik hızlı ve rakip savunmayı yıpratıyor. Bu oyuncuyu transfer ettiğiniz takdirde önemli bir iş yaparsınız. Lens'i aratmaz. Hatta ondan daha iyi özellikleri var. Bu transferi bitirirseniz sevinirim. Bizim için kilit bir oyuncu olur." dediği belirlendi.

YÖNETİM EVERTON'IN KAPISINI ÇALACAK

Aykut Kocaman'ın bu sözlerinden sonra harekete geçen Fenerbahçeli yöneticiler İspanyol futbolcu için Everton'ın kapısını çalacağı öne sürüldü.

Bu sezon Milan'da kiralık oynayan 23 yaşındaki futbolcu 18 resmi karşılaşmada forma giyerken bu maçların 16'sında ilk 11'de forma giydi.

Ligde 4 golü bulunan Deulofeu Barcelona alt yapısından yetiştikten sonra Everton, Sevilla ve yeniden Everton formasını giydikten sonra Milan'da kiralık olarak oynadı.