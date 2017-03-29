Fenerbahçe Lens'in alternatifini buldu

Fenerbahçe'de gelecek sezon için alternatifli bir transfer listesi üzerinde çalışmalar sürüyor.

HEDEF LENS ALTERNATİF KONOPLYANKA

Sarı-lacivertli yönetimin öncelikli hedefi Jeremain Lens'i yeniden kiralık olarak kadroya katmak, ancak Sunderland'ın kiralama konusunda uzlaşmaz bir tavır takınmasına karşı Ukraynalı Yevhen Konoplyanka'ya yöneldi.

Bonservisi Sevilla'da olup kiralık olarak Schalke 04'te forma giyen Ukraynalı sol kanat oyuncusu da sarı-lacivertli takımın transfer listesine girdi.

Sarı-lacivertliler, Sevilla ile 2019 yılına kadar sözleşmesi olan Konoplyanka'yı kiralamak için harekete geçti. 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon Schalke 04 formasıyla 26 maçta 7 gol 2 asistlik bir performans sergiledi.