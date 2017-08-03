Fenerbahçe Lucas Perez'de sona yaklaştı

Fenerbahçe yönetimi, Aykut Kocaman'a forvet müjdesi verdi...

Tecrübeli teknik adamın uzun süredir gündemde tuttuğu santrfor transferini mali sıkıntılar nedeniyle gerçekleştiremeyen sarı-lacivertli yönetim, Simon Kjaer'in 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satışı sonrası rahat nefes aldı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşince düğmeye basan yönetim, Aykut Kocaman'ın forvet transferi listesinde ilk sıraya yazdığı Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile dün gece anlaşmaya vardı.

Lucas Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE

2018 DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gözüne giremediği için ayrılık kararı alan İspanyol forvet, Fenerbahçe'nin uzun süredir süren ilgisine karşın ülkesi İspanya'ya dönmek istediğini belirterek, hedefinin Sevilla ya da Deportivo forması giymek olduğunu dile getirmişti.

Beklediği teklifi alamayan Perez, düzenli forma giyerek, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediği için bir yıl kiralık olarak Fenerbahçe'de top koşturmayı kabul etti. 28 yaşındaki golcü, geçen sezon Arsenal adına 11 lig karşılaşmasında şans bulurken, bir gol atabildi.

ARSENAL 20 MİLYON EUROYA ALMIŞTI

Perez, Deportivo forması altında yıldızlaşmış ve geçen yaz 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olmuştu.