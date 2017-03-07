Fenerbahçe maçı Ivan Bebek'in sonu oldu

Avrupa Ligi'nde geçtiğimiz sezon yönettiği Braga-Fenerbahçe karşılaşması, Hırvat hakem Ivan Bebek'in adeta sonu oldu. 39 yaşındaki hakem, Portekiz'deki üçüncü tur maçında sarı-lacivertli ekip aleyhine kararları ve çıkardığı üç kırmızı kartla Fenerbahçe'nin elenmesinde bir numaralı sorumlu haline gelmişti.

Bu tarihten sonra Ivan Bebek'in hakemlik hayatı zora girdi. UEFA önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde 1. kategoriye düşürdü. Ancak bununla da yetinilmedi ve ikinci bir ceza olarak tüm büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi.

DEVLER LİGİ'NDE DE VERİLMEDİ

Şampiyonlar Ligi'nde bu haftaki maçlar için de Hırvat hakeme görev verilmedi. Böylece Bebek'in Devler Ligi özlemi sürdü, kendisi tam 1 yıl önceki Braga-Fenerbahçe maçından sonra hiçbir Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalamadı. 1. kategori hakemlerine de bu ligde maç veren UEFA, Fenerbahçe'nin tepkisinin odağındaki ismi tercih etmedi.

UEFA'nın gelecek vaat eden önemli hakemleri arasında gösterilen Ivan Bebek, geçtiğimiz yıllarda ise bir çok önemli maçta düdük çalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde düdük çaldığı Real Madrid-Shakhtar, Chelsea-Schalke, Kopenhag-Juventus, PSG-Leverkusen, Spartak-Barcelona mücadeleleri bunlardan bazılarıydı.