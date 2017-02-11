Fenerbahçe maçına penaltı kararları damga vurdu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Bursaspor-Fenerbahçe karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Mücadeleye hakem Halil Umut Meler'in verdiği penaltı kararları damgasını vurdu.

SİVOK'UN ELİNE ÇARPTI

Karşılaşmanın 22. dakikasında Fenerbahçe penaltı atışı kazandı. İçeri doğru gelen top aniden Tomas Sivok'un eline çarptı, hakem Meler bu pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi ve Bursasporlu oyuncular bu karara oldukça çok itiraz etti.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)

KJAER'İN KOLU VÜCUDUNA YAPIŞIK

Mücadelenin 88. dakikasında ise bu kez Bursaspor penaltı atışı kazandı. Kubilay Kanatsızkuş'un ceza sahası içindeki vuruşunda top Kjaer'in koluna çarpınca maçın hakemi Halil Umut Meler bir kez daha penaltı noktasını gösterdi.

Ancak Fenerbahçeli oyuncular başta Kjaer olmak üzere kolun vücuda yapışık olduğunu ve pozisyonun penaltı olmadığını maçın hakemine söyledi.

(Görüntüler beINSports'tan alınmıştır)