Fenerbahçe Malinovsky transferini bitirdi

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, özellikle son 2 sezonda sıkıntılar yaşadığı orta sahayı şimdiden oluşturdu.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Aykut Kocaman’ın planlaması ve Fenerbahçe Yönetimi’nin de çalışmalarıyla orta saha transferi konusunda önemli adımlar atıldı. Uzun süredir takip edilen Shakhtar Donetsk’in Belçika’nın Genk takımında kiralık oynayan orta sahası Ruslan Malinovsky konusunda anlaşma sağlandı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Malinovsky - İZLE

AYKUT HOCA ONAY VERDİ

Son 1.5 sezonda Genk kulübünde kiralık forma giyen 23 yaşındaki orta saha, çift yönlü oyun yapısıyla dikkat çekiyor. Aykut Kocaman’ın onayıyla kadroya dahil edilmesi planlanan Malinovsky, bu sezon 25 resmi maçta 7 gol 8 asistlik performansıyla dikkat çekti.

Shakhtar’ın ‘genç futbolcu’ politikasında önemli bir isim olarak kadroya katılan ve tecrübe kazanması amaçlanan Malinovsky’nin gelecek sezon da Fenerbahçe’de kiralık olarak forma giymesi bekleniyor.

Daha önce Trabzonspor ile sözleşmesi bitecek Mehmet Ekici’yi yeni sezon öncesi bedelsiz kadroya katma konusunda anlaşan Fenerbahçe, böylece şimdiden orta sahasının 2 yeni ismini belirledi.