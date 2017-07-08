Fenerbahçe Melli'yi açıkladı

Geçtiğimiz sezon Brose Bamberg formasıyla dikkatleri üzerine çeken 26 yaşındaki forvet, transfer döneminin en çok teklif alan isimlerinden biri oldu.

MELLİ FENERBAHÇE'DE

NBA takımlarından Atlanta Hawks ve Barcelona’nın tekliflerini geri çeviren Melli, Fenerbahçe Doğuş ile 2019- 2020 sezonu sonuna dek geçerli sözleşmeyi imzaladı. Melli, Brose Bamberg ile THY Euroleague’de 11.5 sayı - 7.4 ribaunt ve 16.90 verimlilik puanı ile mücadele etti.

Melli, Almanya Ligi’nde ise 8.2 sayı ve 4.9 ribaunt ortalamalarıyla oynadı ve takımı ile şampiyonluk yaşadı. Melli, Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek İtalya Milli Takımı’nın da kadrosunda yer alacak.