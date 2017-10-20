Fenerbahçe Milano'yu uzatmalarda devirdi

Serdar Aziz: Derbide her şeyi kıracağız

Fenerbahçe, sezon başında uzun uğraşlar verdiği ancak anlaşmaya varamadığı Gustavo Gomez'i devre arası kadrosuna katacak

Everton ve Lyon arasında oynanan maçta, futbolcular arasında yaşanan kavgaya bir taraftar kucağındaki çocukla karıştı.

Mesut Özil ManU'ya transfer oluyor

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Kerem Demirbay Fatih Terim'i yalanladı

Almanya milli takımını seçtikten sonra çıkan söylentiler hakkında konuşan Kerem Demirbay, "Almanya'yı seçtim ama ben bir Türk'üm" dedi.