Fenerbahçe Milano'yu uzatmalarda devirdi

Fenerbahçe Doğuş bu sonuçla ikinci haftada ilk galibieytini alırken, AX Armani Exchange Olimpia Milan ikinci maçından da yenilgiyle sahadan ayrıldı.
İTALYANLAR DEVRE ÖNDE GİRDİ
Karşılaşmaya M'Baye'nin üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu isabetli atışlarla başlayan ev sahibi ekibe Fenerbahçe Doğuş, Melli, Sloukas ve Datome'yle cevap vererek, ilk 5 dakikayı 12-10 önde geçti. Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 23-21 üstün tamamladı.
İkinci çeyrek karşılıklı basketlerle başladı ve 14. dakika 27-27'lik eşitlikle geçildi. Kenardan gelen Bertans'ın üst üste bulduğu 3 sayılık basketlerle AX Armani Exchange Olimpia Milan, 16. dakikada 5 sayılık üstünlük yakaladı: 34-29. İtalyan temsilcisi, soyunma odasına 38-37 önde gitti.
MAÇ UZATMALARA GİTTİ
Üçüncü çeyreğe pota altını kullanarak başlayan Fenerbahçe Doğuş, 25. dakikada 49-46 öne geçti. Datome'yle hücumda etkili olan sarı-lacivertliler, çeyreğin son dakikasında farkı çift hanelere çıkardı: 52-62.
Fenerbahçe Doğuş, final periyoduna 64-54 önde girdi. Son çeyrekte Bertans'ın hücum performansıyla oyunda kalmaya çalışan İtalyan temsilcisi, 35. dakikada farkı 8 sayıya indirdi: 64-72.
M'Baye'nin etkili oyunuyla AX Armani Exchange Olimpia Milan, bitime 1 dakika 17 saniye kala farkı 2'ye kadar düşürdü: 75-77. Ev sahibi ekipte Micov, bitime 7.8 saniye kala attığı 3 sayılık basketle maça dengeyi getirdi: 80-80. Fenerbahçe Doğuş, son hücumu Wanamaker'la değerlendiremeyince karşılaşma uzatmaya gitti.
Uzatma periyoduna hücumda oldukça etkili olan Fenerbahçe Doğuş, sahadan 92-86 galip ayrıldı.