Fenerbahçe Moura'yı kiralıyor

Fenerbahçe için hızlı girdiği transferde şu an durgun günler yaşanırken, Başkan Aziz Yıldırım'ın yurt dışına çıkması, ardından İdari Menajer Hasan Çetinkaya'nın dün takımın sabah yaptığı antrenmana katılmaması gündemin bir anda ısınmasına yol açtı.





FRANSIZ BASINI YAZDI

Fransız L'Equipe gazetesi, PSG'nin Brezilyalı oyuncusu Lucas Moura için Fenerbahçe'nin ilgisini artırdığını yazdı. 24 yaşındaki orta sahanın, 40 milyon euroluk bonservisi nedeniyle bu transferin kiralık olarak yapılacağının altı çizildi.

Moura'nın, geçen sezon Paris Saint Germain'in Draxler transferi sonrası düzenli olarak ilk 11 oynayamadığı için sıkıntılı olduğu ve ayrılmayı kafasına koyduğu biliniyor.