Fenerbahçe-Olympiakos Final-Four final maçı hangi kanalda

Euroleague Final Four'da yarı final maçlarının ardından sıra geldi finale. Yarı finalde CSKA Moskova ile karşılaşan Olympiakos rakibini 82-78 yenerek adını finale yazdırdı.

Bu maçtan ardından parkeye temsilcimiz Fenerbahçe çıktı. Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid'i yenerek adını finale yazdıran ikinci takım oldu. Nefes kesen mücadeleye muhteşem başlayan temsilcimiz Fenerbahçe, maçın sonunu da iyi oynayarak maçı kazanmayı ve finale çıkmayı bildi.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Olympiakos final four final maçı 21 Mayıs Pazar günü saat 21.00'da oynanacak. Maç hem TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak hem de Bein Sport 3'den canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.