Fenerbahçe-Osmanlıspor - CANLI SKOR

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Fatih Altaylı: Dursun Özbek G.Saray'a tecavüz etti

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Rabona vuruşuyla gol atan Denizhan Deniz mest etti

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Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor, Muslera'ya frikikten gol yememesi için esprili bir şekilde uyarıda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serdar Kesimal, sarı-lacivertli kulübün kendisini askerlikle tehdit ettiğini söyledi.

Serdar Kesimal: F.Bahçe beni tehdit etti

Galatasaray'da Podolski'nin ardından Sneijder ile de yollar ayrılıyor, Hollandalı transfer için menajerini İstanbul'a çağırdı.

Podolski'nin ardından Sneijder de gidiyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Rizespor maçında oyundan alındıktan sonra yaptığı hareketleri eleştirenlere yanıt verdi.

Başakşehir, Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti.

Başakşehir Alanya'yı mağlup etti

Beşiktaş'ın Rizespor ile oynadığı maçta Quaresma'nın oyundan çıkarken yaptığı hareketleri Şenol Güneş sert bir dille eleştirdi.

Şampiyonluk şansını mucizelere bırakan Galatasaray'da, taraftarlar Antalya'da takımı protesto etti, yönetimi istifaya çağırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u konuk ediyor.

1 gün önce babasını kaybetmesine rağmen Osmanlıspor maçı için geri dönen Lens'e arkadaşları maç öncesi giydikleri tişörtlerle jest yaptı

1 Fenerbahçe'de gidecek ve kalacaklar belli oldu Mayıs 2018'e kadar başkanlığa devam edecek olan Aziz Yıldırım, gelecek sezonun planlamasını şimdiden hazırladı.

2 Advocaat'ın isyanı: Ben ömrümde böyle bir başkan görmedim Dick Advocaat, Aziz Yıldırım'ın aldığı kararların tam tersini uyguladığını söyledi.

3 Galatasaray'da 5 isimle yollar ayrılıyor Galatasaray yönetimi, Beşiktaş yenilgisi sonrası ıslıklanan Selçuk İnan da dahil olmak üzere 5 isimle yolları ayırma kararı aldı.

4 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

5 Fikret Orman'dan Süleyman Seba paylaşımı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman 1-0 kazanılan Galatasaray derbisinin ardından büyük ilgi gören bir paylaşım yaptı.

6 Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor Galatasaray'da, Çaykur Rize deplasmanına götürülmeyen Bruma için Wesley Sneijder'in, maç sonrası Tudor'a tepki gösterdiği ortaya çıktı.

7 Fenerbahçe taraftarından Sabiha Gökçen'de protesto Deplasmanda Gaziantepspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de taraftarlar, oyuncuları İstanbul'da protestoyla karşıladı.

8 Eski Aslan yine olay çıkardı Galatasaray'ın geçen yıl transfer ettiği ancak hiç oynatamadığı Grosskreutz, olaylarla gündeme gelmeye devam ediyor.

9 Volkan Demirel'in halefi bulundu Fenerbahçe'de sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Volkan Demirel'in yerine kalenin Harun Tekin'e emanet edileceği öğrenildi.