Fenerbahçe-Osmanlıspor - CANLI SKOR

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35' Alper'in sağ kanattan kullandığı kornerde Skrtel'in kafa vuruşu sonrası topu önünde bulan Mehmet'in vuruşunu kaleci çıkardı. Maçta zaman zaman tempo yükseliyor.
25' İki takım da orta sahada üstünlük kurma mücadelesi verirken Fenerbahçe kanatlardan Osmanlıspor ise duran toplarla pozisyon buluyor.
15' Osmanlıspor bu dakikalarda oyunu dengeledi ve ceza sahası dışından çekilen şutlarla gol arıyor.
8' Fenerbahçe bu dakikalarda sağ ve sol kanattan yaptığı ortalarla etkili olmaya çalışıyor.
4' Regattin serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü. Onun vuruşunda top üst direkten geri döndü. Sonrasında hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Ozan'ın ceza sahası dışından çektiği şut kalecide kaldı.
1' Mücadelede ilk düdük çaldı ve karşılaşmaya Fenerbahçe başladı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.
İŞTE İLK 11'LER
Fenerbahçe: Fabiano, Hasan Ali, Skrtel, Kjaer, Şener, Mehmet Topal, Josef, Ozan, Alper, Lens, Fernandao
Osmanlıspor: Karcemarskas, Vrsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Maher, Bifouma