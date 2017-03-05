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Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe, Osmanlıspor'u konuk ediyor.

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Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk edeceği Osmanlıspor'u yenerek 4 maçlık galibiyet hasretini dindirmek istiyor.

Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek. Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.

MUHTMEL 11'LER

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Kjaer, Skrtel, Hasan Ali, Alper, Mehmet, Josef, Ozan, Sow, Fernandao

Osmanlıspor: Karcemarskas, Crsajevic, Numan, Procazka, Pinto, Carlos, Musa, Regattin, Ndiaye, Bifouma, Webo

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