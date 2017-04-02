Fenerbahçe Ospina ile prensipte anlaştı

Önümüzdeki sezon Süper Lig’de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı hedefleyen Fenerbahçe, bu doğrultuda ilk olarak transfere en geriden başladı.

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Sarı- Lacivertliler’in, kaleci transferi konusunda harekete geçtiği ve dünyanın en önemli kalecilerinden biri olan ancak son dönemde Arsenal’de fazla forma şansı bulamayan David Ospina ile el sıkıştığı öğrenildi.

Bizzat yönetici Ali Yıldırım’ın bu transferde söz sahibi olduğu, yaptığı görüşmelerden de olumlu sonuç aldığı bildirildi.

CECH'İN YEDİĞİ OLDUĞU İÇİN MUTSUZ

2014 Dünya Kupası’nda Kolombiya Milli Takımı ile gösterdiği başarılı performans sonrasında Fransız ekibi Nice’ten, Arsenal’in yolunu tutan Ospina’nın birinci kaleci konumundaki Çek yıldız Petr Cech’in arkasında kalmaktan dolayı mutsuz olduğu ve düzenli olarak forma giyebileceği Fenerbahçe’ye ‘Evet’ dediği belirtildi.

2.5 MİLYON EURO VERİLECEK

İngiliz ekibiyle 2019’a kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisi de yaklaşık 7 milyon Euro civarında olan Ospina’nın, bu rakamın çok altında uygun bir fiyata alınması bekleniyor. Arsenal’le anlaşmanın kesin olarak sağlanmasıyla birlikte 28 yaşındaki file bekçisinin 4 yıllık bir sözleşmeye imza atacağı ve senelik 2.5 milyon Euro’luk bir ücret alacağı ifade edildi.

FABİANO'YA YOL GÖRÜNDÜ

Fenerbahçe’nin iki sezondur Porto’dan kiralık olarak kadrosunda tuttuğu kaleci Fabiano Ribeiro ile gelecek sezon devam edilmeyecek.

Ospina’nın da takıma katılmasıyla birlikte 29 yaşındaki Brezilyalı eldivenin, iki sezon sonra büyük ihtimalle Porto’ya döneceği ifade edildi.

Süper Lig’deki kurallar gereği yedek kulübesinde bir Türk kaleci bulundurma zorunluluğu, Fenerbahçe yönetiminin Brezilyalı oyuncuyu bırakmasındaki etkenlerden biri olacak.