Fenerbahçe Ozan'ı İspanya'ya gönderiyor

Gelecek sezon yeni bir yapılanmaya gidecek olan Fenerbahçe'de Ozan Tufan'ın takımdan ayrılması gündemde.

REAL SOCİEDAD'A ÖNERİLDİ

Sarı-lacivertli ekip performansı tartışılan Ozan Tufan'ı menajeri Ahmet Bulut aracılığıyla Real Sociedad'a önerdi. İspanya'da yaşayan gazeteci Mehmet Çiftçi, twitter hesabından konuyla ilgili İspanyol kuılübünün kendisini aradığını açıkladı.

Çiftçi twitter hesabından; "Ahmet Bulut, Ozan Tufan'ı Real Sociedad'a teklif etmiş. Yönetim beni arıyor nasıl bir futbolcu diye soruyor" şeklinde açıklama yaptı.

KİRALIK FORMÜLÜ GÜNDEMDE

Fenerbahçe, yüksek bonservis bedeli ödeyerek Bursaspor'dan transfer ettiği Ozan Tufan'ı satın alma opsiyonuyla kiralık olarak göndermeye sıcak bakıyor.

İSPANYOL BASINI DA YAZDI

Öte yandan İspanyol basını da Ozan Tufan'ın Real Sociedad'a transfer olabileceğini yazdı.

Haberin detaylarında Ozan'ın altyaş kategorilerinden itibaren milli takım forması giydiği ancak bu sezon Fenerbahçe ile çok fazla resmi maça çıkmadığı belirtildi.

Buna rağmen geçen yıl sarı-lacivertli formayla 45 maça çıktığı ve saygı duyulacak bir performans sergilediğinin altı çizildi.