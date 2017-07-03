Fenerbahçe Pepe'ye teklif yaptı

Beşiktaş'ın transfer gündeminin ilk sırasında yer alan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için devreye Fenerbahçe'nin girdiği ifade edildi. Portekiz gazetesi Record'un haberine göre Fenerbahçe, Pepe'ye teklifini iletti.

(Portekiz Gazetesi Record'un Pepe haberi)

BEŞİKTAŞ'LA AYNI TEKLİF

Gazeteye göre Fenerbahçe, Beşiktaş ile anlaşma noktasında olan Pepe için 2 yıllık 5 milyon Euro ve 2.5 milyon Euro imza parası teklif etti. Bu teklif Beşikltaş'ın Pepe'ye yaptığı teklifle aynı. 34 yaşındaki futbolcunun son kararını en geç 2 gün içinde vereceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ BİR ADIM ÖNDE

Real Madrid ile olan sözleşmesini yenilemeyen ve bonservisi elinde olan Pepe'nin transferinde ise Beşiktaş'ın bir adım önde olduğu kaydedildi. Fenerbahçe'nin transfer girişimlerinde geç kaldığı ve Portekizli yıldızın iki takımdan da aynı teklifi almasına rağmen Beşiktaş'a yakın olduğunun altı çizildi.

KJAER'İN SATILMASI GÜNDEMDE

Fenerbahçe'nin başta Milan olmak üzere Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif alan Kjaer'i satması gündemde. Sarı-lacivertlilerin bu ayrılık ihtimaline karşın Pepe'ye teklif yaptığı belirtildi.

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