Fenerbahçe Perez'de ısrarcı

Fenerbahçe Arsenal'in İspanyol santrforu Lucas Perez'i kiralama için girişimlere başladı.

Lucas Perez'in Arsenal'deki performansı - İZLE

İSPANYA'DAN TEKLİF ALMADI

Yöneticiler önceki gün Londra'ya giderek bu transfer için temaslarda bulundu. Sarı lacivertliler bir süredir kadrosunu bir santrforlar takviye etmek için birçok aday üzerine çalışmalar yapıyordu.

Perez ise Dünya Kupası'nda oynamak için ülkesi İspanya'dan teklif bekliyordu. Beklediği teklifi alamayan Perez'in sürekli oynayabilmek için Fenerbahçe'yi seçmesi bekleniyor.