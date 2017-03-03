Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Kayserispor'la deplasmanda karşılaştı. TFF, mücadelede çirkin ve kötü tezahürat yaptığı gerekçesiyle Fenerbahçe kulübünü PFDK'ya sevk etti.
AÇIKLAMA YAPILDI
İşte PFDK'nın yaptığı açıklama şu şekilde:
"FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 02.03.2017 tarihinde oynanan KAYSERİSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."