Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi

1 Süper Lig'deki futbolcuların maaşları Euro'nun 4 TL olmasının ardından Süper Lig'de en yüksek yıllık ücret kazanan oyuncular akıllara geldi.

2 Eski Galatasaraylı Grosskreutz Stuttgart'tan kovuldu Galatasaray'a transfer olmasına karşın hiç oynamadan ayrılan Grosskreutz, çıkardığı olaylar yüzünden Stuttgart'tan kovuldu.

3 Galatasaray'a Sneijder'den kötü haber Galatasaray'da antrenmanı yarıda bırakan Wesley Sneijder'ın 2 hafta oynayamayacağı öğrenildi.

4 G.Saray'da 3 futbolcu Tudor'u yönetime şikayet etti G.Saray'da Sneijder başta olmak üzere Selçuk İnan ve Bruma'nın yöneticilerle görüşerek Tudor'un antrenman sistemini eleştirdiği ortaya çıktı

5 Mario Gomez Beşiktaş'a geri dönüyor Sezon başında terörü bahane ederek Beşiktaş'tan ayrılan ancak pişman olan Mario Gomez, siyah-beyazlı takıma geri dönmeye hazırlanıyor...

6 Şenol Güneş'in hedefinde 3 genç var Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Beşiktaş, bir taraftan da gelecek yılın planlarını yapıyor.

7 Colin Kazım: Türk olduğum için ırkçılık yapıyorlar Bir dönem Türkiye'de top koşturan Colin Kazım, siyahi olduğu için değil ama Türk olduğu için birçok kez ırkçılığa maruz kaldığını söyledi.

8 Ergin Ataman'dan ultrAslan'a el hareketi Euroleague'de kötü bir sezon geçiren G.Saray'ın Real Madrid'i devirdiği maçın sonuna Ergin Ataman'ın ultrAslan'a yaptığı hareket damga vurdu

9 Tudor'dan yönetime Florya yasağı Galatasaray'ın Hırvat hocası Igor Tudor, yönetime 'Florya'nın patronu benim' mesajı verdi.