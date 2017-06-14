Fenerbahçe play-off 3. maçında Beşiktaş'ı yendi

Sarı-lacivertli ekip, toplam 4 galibiyete ulaşacak takımın sezonu şampiyon tamamlayacağı seride 3-0 öne geçerek önemli bir avantaj elde etti. Serinin dördüncü maçı, 16 Haziran Cuma günü yine Beşiktaş Sompo Japan'ın ev sahipliğinde oynanacak.

Fenerbahçe, bu karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle seyircisiz olarak yapılacak dördüncü müsabakayı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Karşılaşmanın ilk bölümünde Udoh ve Vesely'nin sayılarıyla etkili olan Fenerbahçe, ilk 5 dakikayı 11-7 önde geçti. Bogdanovic'in sayılarıyla 8. dakikada farkı 7 sayıya çıkaran konuk ekip, ilk çeyreği 22-16 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin ilk dakikalarını iki takım da karşılıklı basketlerle geçti. Fenerbahçe, 16. dakikada Ali Muhammed'in üst üste bulduğu 5 sayı ile farkı çift hanelere çıkardı: 21-32. Bu dakikadan sonra savunma sertliğini arttıran Beşiktaş Sompo Japan, Thompson, Strawberry ve Clark'ın sayılarıyla, ikinci periyotta son dakikaya girilirken farkı 2 sayıya (32-34) indirdi. Siyah-beyazlılar, Strawberry'nin son saniye basketiyle devreye 36-36 eşitlikle girilmesini sağladı.

Beşiktaş Sompo Japan, ikinci yarıya Strawberry ve Stimac'ın basketleriyle başlayarak 24. dakikada 44-40 öne geçti. Sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle oyuna verilen aradan sonra dengede geçen mücadelede, çeyreğin son dakikasına karşılıklı basketlerle girildi. Ev sahibi takım, dördüncü periyoda 54-53 önde girdi.

Fenerbahçe'de Melih Mahmutoğlu, dördüncü çeyreğin başında 3 sayılık 3 basketle takımını ayakta tuttu. Beşiktaş Sompo Japan ise 10-0'lık seri yakalayarak son 4 dakikaya 69-64 önde girmeyi başardı. Sarı-lacivertliler, rakibinin serisine, 7-0'lık bir başka seriyle karşılık vererek, bitime 2 dakika kala yeniden öne geçti: 69-70. Siyah-beyazlılar, Strawberry'nin 57 saniye kala attığı 3 sayılık basketle skoru 72-71 yaparak 1 sayı üstünlük yakaladı ve son saniyelere de 74-71 önde girdi. Fenerbahçe, Bogdanovic'le bulduğu 3 sayılık basketle normal sürenin 74-74 eşitlikle tamamlanmasını sağladı.

Uzatma bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Fenerbahçe, maçtan 86-80 galip ayrıldı.

Beşiktaş Sompo Japan: 80 - Fenerbahçe: 86

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 10, Roll 11, Strawberry 22, Clark 2, Stimac 13, Thompson 4, Erkan Veyseloğlu 8, Sertaç Şanlı, Weems 10, Muratcan Güler

Fenerbahçe: Ali Muhammed 11, Bogdanovic 23, Kalinic 5, Udoh 11, Vesely 12, Sloukas 7, Datome 3, Melih Mahmutoğlu 12, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna

1. Periyot: 16-22

Devre: 36-36

3. Periyot: 54-53

Normal süre: 74-74