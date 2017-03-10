Fenerbahçe PSG'li Metehan'ı transfer ediyor

Fransa'nın Foot Sur 7 gazetesi, Fenerbahçe için sürpriz bir transfer iddiasında bulundu.
PSG'LİLER DE DOĞRILADI
Fenerbahçe'nin PSG'nin U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki oyuncusu Metehan Güçlü'yü istediğini öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin ilgisinin olduğunu PSG'li yetkililer de doğruladı.
17 MAÇTA 11 GOL
PSG'nin U19 takımında forma giyen Metehan Güçlü, bu sezon 17 maçta 11 kez fileleri havalandırarak dikkatleri üzerine çekti. Metahan Güçlü'nün Edinson Cavani hayranı olduğu belirtildi.
METEHAN KİMDİR?
Fransa'nın Montfermeil kentinde doğan Metehan Güçlü, PSG'nin altyapısında futbola başladı. Santrafor bölgesinde forma giyen Metehan Güçlü, 1999 doğumlu. Metehan bu sezon U19'da 17 maçta 11 gol atma başarısı gösterdi.