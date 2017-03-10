Fenerbahçe PSG'li Metehan'ı transfer ediyor

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Olympiakos ile oynadıkları maç öncesi Yunan ekibin başkanıyla sirtaki yaptı.

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Marsel İlhan'ın G.Saray'a maliyeti sosyal medyayı salladı

Sosyal medyada sık sık eleştirilen Marsel İlhan bu kez de Galatasaray'a olan 530 TL'lik maliyetiyle gündem oldu.