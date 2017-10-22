Fenerbahçe rahat kazandı

Karşılaşmaya etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Wanamaker'in etkili oyunuyla 3. dakikayı 9-5 önde geçti.

Sarı-lacivertli ekip, Melih Mahmutoğlu'nun üst üste bulduğu sayılarla 5. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 17-7.

KONUK EKİP DEVREYE ÖNDE GİRDİ

Kalan bölümde skor üstünlüğünü sürdüren ev sahibi takım, ilk çeyreği 28-17 önde tamamladı. Mücadelenin ikinci çeyreğinde Vesely ile pota altını etkili kullanan sarı-lacivertliler, 12. dakikayı 32-19 önde geçti.

Gaziantep Basketbol üç sayı çizgisinin gerisinden bulduğu sayılarla farkı tek hanelere indirdi: 34-27. Armand ve Lyons ile hücumda etkili olan konuk ekip soyunma odasına 47-44 önde girdi.

FENERBAHÇE RAHAT KAZANDI

Maçın ikinci yarısı karşılıklı basketlerle başlarken Fenerbahçe Doğuş, Vesely ve Melli'nin sayılarıyla 23. dakikayı 51-49 önde geçti. Sonraki bölümde Vesely ve Nunnally ikilisiyle etkili olan sarı-lacivertliler, 27. dakikayı 61-52 üstün tamamladı. Farkı açan ev sahibi ekip, final periyoduna 72-59 önde gitti.

Son çeyrekte rakibine karşı üstünlük kuran Fenerbahçe Doğuş, Datome ile üst üste sayılar bularak 35. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 81-65. Fenerbahçe Doğuş, Gaziantep Basketbol karşısında sahadan 96-71 galip ayrıldı.