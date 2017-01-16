Fenerbahçe Ramazan Civelek'i Gaziantep'e kiraladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Gaziantepspor, Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Ramazan Civelek'i sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı.

RAMAZAN VE KULÜBÜYLE ANLAŞTIK

Büyükşehir Gaziantepspor Başkanı Osman Toprak, transfer çalışmaları kapsamında bir süredir ilgilendikleri orta saha oyuncusu Ramazan Civelek ile anlaşma sağladıklarını ifade ederek, "Ramazan ve kulübüyle anlaştık. Ramazan sezon sonuna kadar kiralık olarak Büyükşehir Gaziantepspor'un başarısı için mücadele edecek." diye konuştu.