Fenerbahçe - Rizespor - CANLI SKOR

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69' Bu posizyonda sakatlanan Fabiano kenara geldi, 3. kaleci Ertuğrul oyunda.

67' Rize kontradan çok önemli bir pozisyon yakaladı. İsmail'in pasında topu alan Kweuke ceza sahasına sol çaprazdan girerek vurdu, kaleci Fabiano topu son anda kurtardı.

65' Fenerbahçe tüm hatlarıyla rakip yarı sahada, Rize savumasında boşluk arıyor.

59' Hasan Ali'nin pasıyla ceza sahasına yaklaşan Mehmet Topal uzaktan sağ ayağıyla sert vurdu, kaleci Gökhan yere yatarak son anda topu dışarı çeldi.

54' Fenerbahçe ikinci yarının başlarında topla daha fazla oynayan taraf, Rizespor hızlı atak arıyor.

49' Lens ceza sahasın dışında topu tuttu çekip vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı. Fenerbahçe rakip kalede baskı kurmaya çalışıyor.

46' Mücadelede ikinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Fenerbahçe 1-1 Ç.Rizespor

42' Fenerbahçe'nin hızlı başladığı pozisyonda kaleci Gökhan kalesini terkedip topu uzaklaştırmaya çalışırken hata yaptı, Sow ceza sahası dışında boş kaleye vurdu ancak savunma oyuncuları kaleye giden topu uzaklaştırdı.

36' Çaykur Rizespor'un kendi sahasında top çevirmeleri sonrasında Fenerbahçe'nin ileri 3'lüsü rakibe baskı yapmaya başladı.

30' Fenerbahçe orta alandan pozisyon bulmak istiyor ancak çok top kaybı yapıyor. Rizespor ise kanatlardan etkili ataklar oluşturmaya çalışıyor.

20' Ç.Rizespor beraberlik golünden sonra topla daha fazla oynayan taraf, Fenerbahçe oyun kurmakta zorlanıyor.

14' GOL... Fenerbahçe 1-1 Ç.Rizespor (Oğuzhan)

Kweuke'nin sağ kanattan içeri gönderdiği yerden zayıf ortayı Fenerbahçe savunması arkadaki Şener'e bıraktı. Şener de arkasındaki Oğuzhan'ı görmeyerek topu ayağından kaçırınca Oğuzhan skora dengeyi getiren golü kaydetti.



12' Rizespor'un sol kanattan geliştirmek istediği atakta Şener'in kayarak müdahalesiyle Lens topu kaptı. Lens'in ceza sahasına girerek yerden yaptığı ortayı savunma uzaklaştırdı.

8' Ceza sahası içinde topla buluşan Sow çizgiye inerek dar açıdan arka direğe doğru ortaladı, Lens'i aşan topa kimse dokunamadı.

3' GOL... Fenerbahçe 1-0 Ç.Rizespor (Sow)

Sol kanattan Aatıf'ın ieri yaptığı ortaya Sow dönerek kafa vurdu ve top ağlara gitti.



1' Mücadele Çaykur Rizespor'un vuruşuyla başladı.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.

Geçen hafta sonu ligde Galatasaray'ı tek golle geçerek 53 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in lider Beşiktaş'la oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele ediyor.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Hasan Ali, Sktrel, Neustadter Aatıf, Josef, Alper, Mehmet Topal, Lens, Sow

Rizespor: Gökhan, Fink, Ali Yakoubi, Saadane, İsmael, Robin Yalçın ,Petrucci, Nosa, Oğuzhan ,Süleyman Koç, Kweuke