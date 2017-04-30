Fenerbahçe-Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Çinlilerin satın aldığı Milan'ın gelecek yıl transfer edeceği futbolculardan birinin de Fenerbahçeli Simon Kjaer olacağı ifade edildi.

Milan Simon Kjaer'i transfer ediyor

Sezon başında takımın başına yeni hoca geleceğini belirten Aziz Yıldırım, ilk aday olarak Aykut Kocaman'ı gösteriyor.

Fenerbahçe'den Aykut Kocaman ve Valbuena atağı

Bruma'nın haklarına sahip olan menajerlik şirketinden, Portekizli oyuncuya İngiliz kulüplerinin talip olduğu açıklandı.

Bruma'ya Ada'dan iki takım talip oldu

Anthony Joshua Wladimir Klitschko'yu nakavt etti - İZLE

Deplasmanda Wolfsburg'u 6-0 yenen Bavyera ekibi, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

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Rus rakibini nakavt eden Kadir dünya şampiyonu oldu

Yıllardır sokaklarda karton toplayarak geçimini sağlamaya çalışan Kadri Dalkıran, MMA'da dünya şampiyonu olarak tüm gençlere örnek oldu.