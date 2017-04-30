Fenerbahçe-Rizespor maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisini sürdürmek istiyor.
FENERBAHÇE SERİYİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYOR
Süper Lig'de son 3 maçını kazanan sarı-lacivertliler, iyi gidişatını Çaykur Rizespor karşısında da devam ettirmeyi hedefliyor.
Geçen hafta sonu ligde Galatasaray'ı tek golle geçerek 53 puanla 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran sarı-lacivertliler, ikinci Medipol Başakşehir'in lider Beşiktaş'la oynayacağı haftayı kayıpsız kapatmak için mücadele edecek.
Son 2 maçta topladığı 4 puanla kümede kalma yolunda umutlanan Hikmet Karaman yönetimindeki Çaykur Rizespor, 24 puanla 17. sırada yer alıyor.
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Ülker Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.(Mücadele beIN Sports'tan naklen yayınlanacak.
VOLKAN VE VAN PERSIE CEZALI
Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı kaptan Volkan Demirel ile Hollandalı futbolcu Robin van Persie, Çaykur Rizespor karşısında oynayamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Fabiano, Şener, Skrtel, Kjaer, Hasan Ali, Josef, Mehmet, Lens, Alper, Aatif, Sow
Rizespor: Gökhan, Fink, Yacoubi, Saadane, İsmail, Robin, Petrucci, Süleyman, Igiebor, Oğuz Han, Kweuke