Fenerbahçe Rusya'da yine kazanamadı

Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarında Rusya deplasmanında kazanamama şanssızlığı sürüyor. 2012 Ağustos’unda Spartak Moskova’ya Şampiyonlar Ligi play-off aşamasında 2-1 kaybeden sarı-lacivertliler, geçen yıl da Avrupa Ligi’nde Lokomotiv Moskova’yı yenemedi.
GEÇEN YIL MOSKOVA BERABERLİĞİ
Fenerbahçe, son 32 turu mücadelesinde Şubat 2016’daki maçta Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalmıştı. Son olarak Krasnodar önüne Avrupa Ligi’nde son 32 turunda çıkan Advocaat’ın ekibi yine sahadan istediği sonuçla ayrılamadı.