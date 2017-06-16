Fenerbahçe Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı siyah-beyazlı yöneticiler ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban da müsabakayı protokol tribününde izledi.
Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi
Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli
Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 22, Roll 15, Strawberry 20, Clark 9, Stimac 13, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 3, Weems 8, Muratcan Güler
Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 23, Kalinic 7, Udoh 12, Vesely 26, Sloukas 2, Datome 4, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu 2, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2
1. Periyot: 19-24
Devre: 47-42
3. Periyot: 64-59
Normal süre: 84-84
Beş faulle çıkanlar: 39.34 Stimac, 40.16 Sertaç Şanlı, 44.20 Weems (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Sloukas (Fenerbahçe)