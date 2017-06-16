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Fenerbahçe Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu

Play-off finalinde Fenerbahçe, normal süresi 84-84 berabere biten 4. maçta Beşiktaş Sompo Japan'ı uzatma bölümü sonunda 98-94 yendi.

Fenerbahçe Basketbol Ligi'nde şampiyon oldu
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Final serisini 4-0 üstün tamamlayan Fenerbahçe, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve bazı siyah-beyazlı yöneticiler ile Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Balaban da müsabakayı protokol tribününde izledi.

Salon: Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi

Hakemler: Zafer Yılmaz, Yener Yılmaz, Alper Altuğ Köselerli

Beşiktaş Sompo Japan: Kenan Sipahi 22, Roll 15, Strawberry 20, Clark 9, Stimac 13, Sertaç Şanlı 4, Erkan Veyseloğlu 3, Weems 8, Muratcan Güler

Fenerbahçe: Ali Muhammed 14, Bogdanovic 23, Kalinic 7, Udoh 12, Vesely 26, Sloukas 2, Datome 4, Ahmet Düverioğlu 6, Melih Mahmutoğlu 2, Barış Hersek, Berk Uğurlu, Egehan Arna 2

1. Periyot: 19-24

Devre: 47-42

3. Periyot: 64-59

Normal süre: 84-84

Beş faulle çıkanlar: 39.34 Stimac, 40.16 Sertaç Şanlı, 44.20 Weems (Beşiktaş Sompo Japan), 39.42 Sloukas (Fenerbahçe)

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