Fenerbahçe şampiyonluğu kutluyor

THY Avrupa Ligi dörtlü finalinde Olympiakos'u yenerek destan yazan ve Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçe'nin kutlama programı, üstü açık otobüsün arızalanması dolayısıyla 1.5 saat gecikmeli başladı.

Ülker Sports Arena'da medya gününde basın mensuplarıyla buluşan sarı-lacivertli takımı Bağdat Caddesi'nde taraftarlarla buluşmaya götürecek üstü açık otobüs, yarım saat gecikmeli olarak 19.30 salona geldi.

Sarı-lacivertli taraftarlar takım otobüsüne kendi araçlarıyla eşlik etti. Otobüsün en önünde dün kazanılan THY Avrupa Ligi kupası yer aldı.

Ardından Fenerbahçe takım otobüsünün gelmesiyle taraftarlar Bağdat Caddesi'nde muhteşem bir görsel şölen sergiledi. Fenerbahçe, şampiyonluğu doyasıya kutladı.