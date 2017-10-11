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Fenerbahçe sezonu İspanya'da açıyor

THY Euroleague'in son şampiyonu Fenerbahçe Doğuş, yeni sezonun ilk maçını yarın deplasmanda Unicaja Malaga ile oynayacak.

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Fenerbahçe sezonu İspanya'da açıyor

THY Euroleague'de geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Fenerbahçe Doğuş, 2017-2018'i İspanya'da açacak.

FENERBAHÇE PARKEYE ÇIKIYOR

Sarı-lacivertli ekip, bu kulvarda sezonun ilk müsabakasını yarın Unicaja Malaga deplasmanında oynayacak. Son şampiyon unvanıyla salona çıkacak Fenerbahçe Doğuş, Unicaja Malaga deplasmanından galibiyetle dönmek için mücadele verecek. Malaga kentindeki Jose Maria Martin Carpena Salonu'nda yapılacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 3'ten canlı yayınlanacak.

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