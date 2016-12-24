Fenerbahçe Shakhtar Donetsk'ten Taison'u istiyor

Fenerbahçe, sezon sonu Shakhtar Donetsk'le sözleşmesi sona erecek Taison Barcellos Freda'yı kadrosuna katmak için girişimlere başladı.

DEVRE ARASINDA KİRALANACAK

27 yaşındaki sol kanat oyuncusunun İtalyan avukatı Paulo Bordonaro'nun geçen hafta İstanbul'a gelerek yönetici Ali Yıldırım'la bir görüşme yaptığı ortaya çıktı.

Yıldırım toplantıda, Fenerbahçe'nin Taison için düşündüğü şartları masaya koydu. Öncelik, sambacıyı devre arasında kiralamak.

KİRALIK OLMAZSA SEZON SONU ALINACAK

Bordonaro, bu seçeneğe açık olduklarını ancak bu konuda Shakhtar'ın belirleyici olacağını ifade etti.

Fenerbahçe, kiralık şartlarında anlaşma sağlanamazsa Taison'u sezon sonunda bedavaya almak istiyor.

Ali Yıldırım, görüşmede avukat Paulo Bordonaro'ya kulübün bu konudaki düşüncelerini de anlattı. Şimdi gözler Shakhtar Donetsk'e çevrildi.